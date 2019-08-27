رياضة | قبل موقعة الكأس.. المقاصة يقهر الزمالك 6-5 (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الكأس.. المقاصة يقهر الزمالك 6-5 (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء غدًا الأربعاء، علي أرضية استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعدما تجاوز فريق منية سمنود في دور الـ32 بالفوز عليه بنتيجة 1-0 سجله "إبراهيم حسن"، ثم تغلب علي فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في لقاء دور الـ16 بالبطولة وسجل الأهداف "محمود علاء – محمود عبد العزيز"، ليضرب موعدًا مع المقاصة.

أما مصر المقاصة بدأ مشواره في بطولة كأس مصر بمواجهة فريق أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 وتغلب عليه بنتيجة 2-0 سجلهما "إيريك تراوري – محمود وحيد"، ثم أطاح بفريق وادي دجلة خارج البطولة من دور الـ16 بالفوز عليه 2-1 سجل الأهداف "باولن فوافي – جون آنطوي"، ليتأهل لمواجهة الفارس الأبيض في ربع نهائي البطولة.

ويدخل كلا الفريقين مواجهة الغد بكأس مصر بقيادة فنية جديدة، حيث يتولي قيادة الزمالك المدرب الصربي "ميتشو"، بينما يقود أحمد حسام "ميدو" فريق المقاصة، ويتطلع كلا المدربين للانتصار في المباراة والعبور للدور نصف النهائي للبطولة والاقتراب بقوة من المنافسة على الكأس.

تاريخ الزمالك والمقاصة

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الزمالك مع مصر المقاصة

- تقابل الزمالك مع مصر المقاصة في 12 مباراة جاءت جميعًا في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الفريق الفيومي في 6 مباريات (منها فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك)، مقابل 5 انتصارات للفارس الأبيض، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

- سجل الزمالك 19 هدفًا خلال مواجهاته ضد المقاصة، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا (منها هدفين اعتباريين بعد إنسحاب الزمالك).

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- أول مواجهة جمعت الزمالك والمقاصة كانت في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2010-2011، وأقيمت يوم 2 أكتوبر لعام 2010، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 3 وهي المباراة الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ مواجهات الفريقين.

- أيمن حفني لاعب الزمالك الحالي هو صاحب أول هدف في مواجهات الفريقين، وكان يلعب وقتها ضمن صفوف مصر المقاصة، بينما محمود عبد الرازق "شيكابالا" هو صاحب أول أهداف الفريق الأبيض في شباك المقاصة وذلك في أول مباراة بينهما عام 2010 وانتهت بفوز الزمالك 4-3.

- يتقاسم الخماسي (حسين الشحات - جون انطوي - عمر النجدي - محمود كهربا - أحمد جعفر) لقب هداف مواجهات الزمالك والمقاصة، وسجل كل منهما هدفين.

- 5 لاعبين أجانب فقط سجلوا أهدافًا خلال مواجهات الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للمقاصة، المغربي عمر النجدي "هدفين"، والغاني جون أنطوي "هدفين"، بينما سجل للزمالك السوري مؤيد العجان "هدف"، والكونغولي كاسونجو "هدف"، والتونسي فرجاني ساسي "هدفين".

- التعادل السلبي لم يحدث خلال 12 مواجهة جمعت الزمالك مع المقاصة منذ موسم 2010-2011، بينما تحقق التعادل الإيجابي مرة وحيدة بنتيجة 2-2 وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين في 2 يناير لعام 2016 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز موسم 2015-2016.

- مواجهة وحيدة جمعت الزمالك مع المقاصة في شهر "أغسطس" وذلك في 16 أغسطس 2018، بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز بالموسم الماضي، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله "كابونجو كاسونجو".

- أكبر انتصار للزمالك ضد مصر المقاصة، كان بنتيجة 4-1 في مباراة الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، وسجل أهداف الأبيض محمود علاء "هدفين"، وفرجاني ساسي "هدفين"، أما أكبر انتصار للفريق الفيومي كان في الدوري عام 2017 وفاز بنتيجة 3 -1 .

- لعب العديد من اللاعبين ضمن صفوف الفريقين (الزمالك والمقاصة) أبرزهم: أيمن حفني - محمد مسعد – عماد فتحي – حسني فتحي – نانا بوكو – دونجا – أحمد داوودا – صلاح عاشور – أحمد مجدي – محمد رمضان.

- آخر مواجهة جمعت الزمالك مع المقاصة كانت في الدور الثاني من الدوري المصري بالموسم الماضي، وفاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 1.