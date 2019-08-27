رياضة | ميدو ضد الزمالك.. العالمي لا يعرف طعم الانتصار الأبيض (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو ضد الزمالك.. العالمي لا يعرف طعم الانتصار الأبيض (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة لخوض أولي مبارياته الرسمية مع الفريق الفيومي ضد فريقه السابق الزمالك مساء غد الأربعاء 28 أغسطس 2019 ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وعاد أحمد حسام ميدو للتدريب في مصر مجددًا، بعد تجربة تدريبية قصيرة مع فريق الوحدة السعودي من ديسمبر 2018 وحتي مارس الماضي، وتولي "ميدو" القيادة الفنية للمقاصة في يونيو خلفًا لـ "جمال عمر" الذي تولي قيادة الفريق بشكل مؤقت في نهاية الموسم الماضي.

ويعد ميدو واحدًا من أبناء نادي الزمالك لعب له عدة سنوات لكنه لم يحقق نجاحات تُذكر رفقة الفريق الأبيض، كما تولي "العالمي" القيادة الفنية للزمالك في "ولايتين"، الولاية التدريبية الأولي كانت من 22 يناير وحتي 29 يوليو 2014 وتوج معه بكأس مصر، أما ولايته الثانية كانت قصيرة من 4 يناير وحتي 10 فبراير 2016 ورحل بعد خسارته أمام الأهلي 2-0.

- أرقام "ميدو" في كأس مصر

خاض "ميدو" 10 مباريات في بطولة كأس مصر مع 3 أندية مختلفة (الزمالك "4" – وادي دجلة "4" – الإسماعيلي "2")، حقق الفوز في 8 مباريات، وخسر مباراتين، ولم يتعادل في أي مباراة.

سجلت الأندية التي دربها "العالمي" في بطولة كأس مصر 21 هدفًا، واستقبلت 15 هدفًا.

وحقق "ميدو" إنجازًا تاريخيًا بعد تتويجه بكأس مصر موسم 2013- 2014 مع الزمالك، حيث أصبح أصغر مدير فني يُحقق بطولة رسمية في تاريخ الكرة المصرية، حيث قاد الفارس الأبيض للفوز علي سموحة 1-0 في المباراة النهائية للبطولة.

- تاريخ مواجهات ميدو ضد الزمالك

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تقابل أحمد حسام "ميدو" مع الزمالك في 3 مواجهاته سابقة خلال قيادته لفريق وادي دجلة، خسر "العالمي" مباراتين، وحسم التعادل نتيجة المباراة الثالثة، سجل دجلة "هدفين"، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

المباراة الأولى لميدو أمام الزمالك

أول مواجهة لـ"ميدو" مع وادي دجلة ضد الزمالك كانت خلال لقاء الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وكان يقود (محمد صلاح) الفارس وأقيمت المباراة يوم 29 نوفمبر لعام 2016، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل لدجلة (محمود علاء)، وتعادل (علي جبر) للأبيض.

أما ثاني مواجهات "العالمي" ضد الزمالك كانت في الجولة الـ29 من الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وفاز الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي (إيناسيو) بهدفين مقابل هدف، سجل للزمالك (ستانلي – محمد إبراهيم)، وجاء هدف دجلة عن طريق (عرفة السيد).

آخر مواجهة لـ"ميدو" أمام الزمالك كانت في لقاء الجولة السابعة من الدوري الممتاز موسم 2017-2018 وكان يقود أبناء ميت عقبة المدرب المونتنيجري (نيبوشا)، وانتهت بفوز الفريق الأبيض علي وادي دجلة 3 -0 في المباراة التي جمعتهما يوم 29 أكتوبر 2017، وسجل الأهداف (محمود علاء – محمد أشرف روقة – معروف يوسف).

- مشوار الزمالك والمقاصة بكأس مصر

مصر المقاصة بدأ مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر بمواجهة فريق أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 وتغلب عليه بنتيجة 2-0 سجلهما "إيريك تراوري – محمود وحيد"، ثم أطاح بفريق وادي دجلة خارج البطولة من دور الـ16 بالفوز عليه 2-1 سجل الأهداف "باولن فوافي – جون آنطوي"، ليتأهل لمواجهة الفارس الأبيض في ربع نهائي البطولة.

بينما تأهل الزمالك للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعدما تجاوز فريق منية سمنود في دور الـ32 بالفوز عليه بنتيجة 1-0 سجله "إبراهيم حسن"، ثم تغلب علي فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في لقاء دور الـ16 بالبطولة وسجل الأهداف "محمود علاء – محمود عبد العزيز"، ليضرب موعدًا مع المقاصة في مباراة قوية مساء غد.