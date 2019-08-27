رياضة | إبراهيم عثمان: الإسماعيلي جاهز فنيا وبدنيا لقادم المنافسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم عثمان: الإسماعيلي جاهز فنيا وبدنيا لقادم المنافسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى عن رضاه عما وصل إليه الفريق من جاهزية فنية وبدنية تؤكد نجاح الجهاز الفنى فى تنفيذ برنامج الفريق التدريبى خلال فترة الإعداد والمعسكر التدريبى المغلق الذى خاضه بمدينة ٦ اكتوبر وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفنى للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور.
وقال إن الجهاز الفنى أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وتبلورت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذى يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة٩٩ % بعد اكتمال كل العناصر التى يحتاجها بعد ضم التدعيمات الجديدة والتى تعد إضافة قوية للفريق ونجاح الجهاز الفنى فى خلق نوعا من الانسجام بين أفراده وهو ما ترجمته المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال المعسكر وشهدت تألق اكثر من عنصر أبرزهم وجيه عبد الحكيم الذى قدم مستويات متميزة وأجاد فى أكثر من مركز بالإضافة إلى مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد عمار بجانب اللاعبين المنضمين حديثا ، أيضا ظهر بصورة واضحة تطور الأداء بصورة ملحوظة ومطمئنة خاصة الجانب الهجومى للفريق.
وأشار رئيس الاسماعيلى الى نجاح الاستراتيجية التى تبناها مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية وهى الدفع بالعناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق وهذا ما ظهر جليا فى الدفع بهذه العناصر فى الفترة الأخيرة من مباريات الموسم الماضى وقدموا خلالها اوراق اعتمادهم وهذا الموسم موجود مع الفريق اكثر من ١٠ عناصر واعدة نجح الجهاز الفنى بوجودهم فى خلق وفرة عددية فى كل مراكز الفريق وهو الأمر الذى يجعلنا نطمئن على الفريق المقبل قبل تحديات المستوى المحلى والعربى ونسعى بإذن الله فى تقديم الإسماعيلى فى الصورة التى ترضى طموحات جماهير الفريق التى نسعى لاسعادها وتحقيق طموحاتها.
وأتم المهندس إبراهيم عثمان أن القادم بالنسبة للنادى الاسماعيلى سيكون أفضل وهناك سعى وبصفة مستمرة لخلق مزيد من الاستقرار المادى والمعنوى للاعبين من أجل زيادة تركيزهم مع الفريق وهو ما حدث منذ أن تولينا المسئولية وسنستمر فى تحقيق ذلك من أجل الكيان الكبير وهو النادى الإسماعيلى.
نشرت احدى الصحف العراقية تقريرا حرصت فيه على إلقاء الضوء حول انتقال الدولى همام طارق لصفوف الإسماعيلى فى صفقة مميزة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق.
التقرير اشار إلى أن اللاعب سيصل مصر بعد أيام قليلة ، لينضم لمعسكر الفريق الاعدادى لخوض منافسات الموسم الجديد.
وحرص التقرير على سرد مسيرة اللاعب التى جاءت كالتالى …
يبدو أن اسم طارق همام الذى سطع اسمه كواحد من أكثر المواهب الشابة تميزاً في آسيا، سيبحث عن التألق فى مصر ، خاصة بعد توقيعه مع فريق الإسماعيلى المصرى قادما من فريق الاستقلال الإيرانى.
ينحدر طارق من عائلة معروفة بصناعة الحلويات، لكنه، سلك طريقاً مختلفاً في حياته المهنية، حيث اختار ركل الكرة بدلاً من بيع الحلوى، وسرعان ما شق طريقه إلى صفوف نادي القوة الجوية تحت قيادة المدرب صباح عبد الجليل، فقد أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة الفريق بعد عام واحد فقط.
ظهر طارق لأول مرة في الدوري المحلي في موسم 2010-2011 في سن 14 عاماً في نادي القوة الجوية صاحب القمصان الزرقاء والبيضاء، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من الفريق الذي رفع كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في آخر عامين 2016 و2017.
لاعب خط الوسط المهاجم الذي يمكن أن يلعب أيضاً على أي من الجناحين، فإن طارق يملك قدرات في المراوغة والسيطرة على الكرة تجذب الانتباه من الوهلة الأولى، لكن من خلال إصراره واستعداده الدائم للعب من قلبه يجعل المدربين يعتمدون عليه أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستفيد استفادة كاملة من قصر قامته ، حيث يبلغ طوله 171 سنتيمتراً فقط، ومركزه المتأخر يجعله متعطشاً بشكل كبير وكثير التحرك في أرجاء الملعب مع وبدون الكرة، مما يعزز من قدراته بشكل عام.