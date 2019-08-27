رياضة | إبراهيم عثمان: الإسماعيلي جاهز فنيا وبدنيا لقادم المنافسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم عثمان: الإسماعيلي جاهز فنيا وبدنيا لقادم المنافسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى عن رضاه عما وصل إليه الفريق من جاهزية فنية وبدنية تؤكد نجاح الجهاز الفنى فى تنفيذ برنامج الفريق التدريبى خلال فترة الإعداد والمعسكر التدريبى المغلق الذى خاضه بمدينة ٦ اكتوبر وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفنى للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور.

وقال إن الجهاز الفنى أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وتبلورت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذى يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة٩٩ % بعد اكتمال كل العناصر التى يحتاجها بعد ضم التدعيمات الجديدة والتى تعد إضافة قوية للفريق ونجاح الجهاز الفنى فى خلق نوعا من الانسجام بين أفراده وهو ما ترجمته المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال المعسكر وشهدت تألق اكثر من عنصر أبرزهم وجيه عبد الحكيم الذى قدم مستويات متميزة وأجاد فى أكثر من مركز بالإضافة إلى مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد عمار بجانب اللاعبين المنضمين حديثا ، أيضا ظهر بصورة واضحة تطور الأداء بصورة ملحوظة ومطمئنة خاصة الجانب الهجومى للفريق.

وأشار رئيس الاسماعيلى الى نجاح الاستراتيجية التى تبناها مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية وهى الدفع بالعناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق وهذا ما ظهر جليا فى الدفع بهذه العناصر فى الفترة الأخيرة من مباريات الموسم الماضى وقدموا خلالها اوراق اعتمادهم وهذا الموسم موجود مع الفريق اكثر من ١٠ عناصر واعدة نجح الجهاز الفنى بوجودهم فى خلق وفرة عددية فى كل مراكز الفريق وهو الأمر الذى يجعلنا نطمئن على الفريق المقبل قبل تحديات المستوى المحلى والعربى ونسعى بإذن الله فى تقديم الإسماعيلى فى الصورة التى ترضى طموحات جماهير الفريق التى نسعى لاسعادها وتحقيق طموحاتها.

وأتم المهندس إبراهيم عثمان أن القادم بالنسبة للنادى الاسماعيلى سيكون أفضل وهناك سعى وبصفة مستمرة لخلق مزيد من الاستقرار المادى والمعنوى للاعبين من أجل زيادة تركيزهم مع الفريق وهو ما حدث منذ أن تولينا المسئولية وسنستمر فى تحقيق ذلك من أجل الكيان الكبير وهو النادى الإسماعيلى.