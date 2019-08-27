رياضة | ضياء السيد يهاجم الأهلي بسبب عرض أزارو للبيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء السيد يهاجم الأهلي بسبب عرض أزارو للبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الكابتن ضياء السيد، نجم الأهلى السابق، هجوماً على مجلس إدارة النادى بسبب التأخر فى إقالة المدرب الاورجوياني مارتن لاسارتى، مؤكداًالقرار المتأخر والمتسرع لا يصنع مشروعًا كرويًا.

وخلال استضافته في برنامج الإذاعي "ملعب 9090" قال ضياء: "طالبت منذ آخر لقاء للمدير الفنى الأوروجويانى فى الدورى أمام الزمالك بتقييم التجربة بشكل جيد".

وأضاف: "الأهلى كان عنده أخطاء كارثية.. كل اللى عمله لاسارتى إنه قلل الأخطاء لكنه لم يصل إلى درجة تلاشى هذه الأخطاء مع الأهلي حتى رحيله".

كما انتقد ضياء السيد الهجوم على وليد أزارو، مهاجم الفريق، مؤكدًا أن ما يحدث خطأ ولا يصح، متسائلا: "حتى لو عايز تبيعه تهاجمه ولا تلمعه؟".

كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن موقف العروض الراغبة في الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وحقيقة التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال الانتقالات الجارية.

وقال مصدر في لجنة التعاقدات بالنادي، إن أزارو حتى هذه اللحظة لم يتلق أي عروض رسمية للحصول على خدماته ولكنها شفوية.

وأضاف المصدر: "ننتظر تجديد العرض الفرنسي للتعاقد مع اللاعب ولكن مع رفع قيمته المادية".

وتابع: "الاتجاه الأقرب حتى الآن هو رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، بعدما طالب بذلك ورغبته في حوض تجربة جديدة، بعدما تعرض للهجوم اللاذع من قبل الجماهير بالمباريات الماضية".

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وأكمل: "الأهلي لن يتنازل عن اللاعب إلا إذا تلقى عرضا يصل قيمته المادية إلى مليون دولار و700 ألف، حتى يتم مناقشة العرض".

واختتم: "هناك عدد من المهاجمين الأفارفة التي يتم المفاضلة بينهم، للتعاقد مع أحداهما بالساعات المقبلة، وعلى رأسهم مهاجمين كونغولين، وآخر من جنوب إفريقي والأخير نيجيري، على أن يتم حسم الأمور قبل غلق باب القيد الصيفي"

وانتقل المهاجم المغربى إلي النادي الأهلي في صيف عام 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى، ولعب 85 مباراة مع الفريق الأحمر بمختلف البطولات، وسجل 40 هدفًا، وصنع 16 هدفًا، وحصل على 3 بطولات.

تبلغ القيمة التسويقية للمغربي وليد أزارو 2 مليون و800 ألف يورو، وارتفعت قيمة اللاعب كثيرًا عما كانت عليه عندما كان لاعبًا ضمن صفوف الدفاع الجديدي المغربي.

القيمة التسويقية لـ"أزارو" في نوفمبر 2016 عندما كان لاعبًا في الدفاع المغربي كانت تبلغ (350 ألف يورو)، إرتفعت إلي (400 ألف يورو) بعد انتقاله للأهلي في يوليو 2017، وواصلت الارتفاع بعد تألقه مع المارد الأحمر لتصل لـ (1 مليون و800 ألف يورو) في يناير 2018.

وصلت القيمة التسويقية للمغربي "أزارو" في مايو عام 2018 لـ (2 مليون و800 ألف يورو) واستمرت حتي الآن.

يعتبر وليد أزارو ثاني أغلي لاعب في النادي الأهلي حاليًا من حيث القيمة التسويقية بعد رمضان صبحي والتي تبلغ قيمته 5 مليون يورو.

كما أن "أزارو" هو ثالث أغلي لاعب في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز من حيث القيمة التسويقية، بعد رمضان صبحي (5 مليون يورو)، والأكوادوري جون سيفوينتي (3 مليون يورو).

وليد أزارو يحتل المركز رقم 26 في أغلي اللاعبين المغاربة من حيث القيمة التسويقية، بينما يحتل المركز 444 في قائمة أغلي المهاجمين حول العالم، والمركز 225 في قائمة اللاعبين مواليد عام 1995، ويتواجد بالمركز 2811 بقائمة أغلي اللاعبين في العالم.