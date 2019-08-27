رياضة | الأهلي "يخنق" سليماني كوليبالي بفرمان جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي "يخنق" سليماني كوليبالي بفرمان جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إدارة النادى الأهلى الحل الذى تقدم به النجم الساحلى التونسى لإنهاء أزمة المهاجم الهارب سليمانى كوليبالى، مهاجم الأحمر السابق.

وانتقل في الفترة الماضية الى نادى النجم الساحلى، وكان المهاجم الايفواري قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 هاربا ً وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريم اللاعب الإيفوارى 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى عن ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018.

لم يشارك اللاعب كوليبالي مع فريق ثيسل سوى فى 4 مباريات أولها فى أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلى قبل عدة أسابيع.

وقدم نادى التونسى عرض بتسديد 900 ألف دولار، يتم دفع 200 ألف دولار عند توقيع "وثيقة التسوية" وبعدها تقسيط المبلغ المتبقى (700 ألف دولار) على خمس سنوات لكن الأهلى رفض هذا العرض وطالب بتسديد الغرامة على دُفعتين على أقصى تقدير وأن يكون هناك تعهّد كتابى من النجم الساحلى بالدفع فى المواعيد المُتفق عليها بعيدًا عن اللاعب الذى أكد الأهلى أنه غير ملتزم بدليل عدم حسم الأزمة طوال الفترة الماضية.

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حيث وصل مهدي العجيمي مدير الكرة بالفريق الأول لنادي النجم الساحلي التونسي إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين لعقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي، وإنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الهارب والمنضم للفريق التونسي بالانتقالات الجارية.

وعقد العجيمي جلسة مع عدلي القيعي مسئول التعاقدات بالنادي الأحمر، مساء اليوم لإنهاء الملف الشائك والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويتمكن اللاعب من المشاركة بعد ذلك بالمباريات.

وهرب كوليبالي، من الاهلي في مايو 2017 دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو النادي، متهما الحياة بمصر بالعنصرية وتعرضه للمضايقات داخل النادي.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية للفيفا، ليحصل على حكم بتغريم اللاعب الإيفواري 1.4 مليون دولار ، لينضم بعدها اللاعب إلى بارتيك ثيسل الاسكتلندي، قبل أن ينضم للنجم الساحلي بالانتقالات الحالية.

وجاء رفض الفريق الأحمر بسبب عدم منطقية المقترح والتمسك بمبلغ الغرامة كاملة حتي يتم حل الأمر بشكل ودي ورفع الأيادي عن اللاعب وتمكنه من المشاركة بالمباريات.