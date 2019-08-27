رياضة | باريس يحدد شرطا نهائيا للتخلي عن نيمار

وألمحت إلى أن برشلونة سيعرض ضم نيمار على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء مقابل 170 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال ديمبلي إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة أيضاً.

ويبدو أن نيمار يفقد حظوظه شيئاً فشيئاً في الانتقال إلى برشلونة، حيث لم يتبق سوى 7 أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات لأبوابه، مما جعل اللاعب، على حد قول الصحيفة يفكر في البقاء لموسم أخر مع باريس سان جيرمان.

ديمبلي يعقد عودة نيمار إلى برشلونة

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وجه الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، صفعة قوية لإدارة ناديه برفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الجارية.

وحاول باريس سان جيرمان، الحصول على خدمات النجم الفرنسي، في محاولة لتعويض العودة المتوقعة للاعب الفريق نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوجرانا بالموسم الجديد.

وقالت صحيفة " لو باريزيان الفرنسية" إن توماس توخيل، أجرى اتصالات مع ديمبيلي منذ يونيو الماضي لإقناعه بالتوقيع مع باريس، ولم يقطع المدرب الألماني أي اتصال منذ ذلك الحين .

وأضافت الصحيفة، أن ديمبلي قرر البقاء في برشلونة، ورفض الإنتقال الى باريس سان جيرمان، بالانتقالات الحالية.

وكان يأمل برشلونة، في موافقة لاعبه بالرحيل، حتى يتثنى له استعادة نجمه مرة أخرى والراحل في عام 2017 بمبلغ 220 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.