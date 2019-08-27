رياضة | باريس يحدد شرطا نهائيا للتخلي عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يحدد شرطا نهائيا للتخلي عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة 400 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي لسميدو 100 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية إن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى الحصول على البرتغالي نيلسون سيميدو والفرنسي عثمان ديمبلي، وهذا أمر قد يكون كبيرا للغاية على برشلونة الذي لا يرغب في خسارة الأموال وخسارة لاعبين معا.
برشلونة سيحاول اليوم تقديم آخر عروضه والتي ربما ستكون مؤثرة وفارقة قبل أسبوع على إغلاق الميركاتو الصيفي، في حين أن التقارير تشير إلى أن نيمار بات مقتنعا أن البقاء في باريس سان جيرمان سيكون الحل الأخير في ظل عدم وجود عرروض قوية من جانب برشلونة أو ريال مدريد حتى الآن.
وألمحت إلى أن برشلونة سيعرض ضم نيمار على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء مقابل 170 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال ديمبلي إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة أيضاً.
ويبدو أن نيمار يفقد حظوظه شيئاً فشيئاً في الانتقال إلى برشلونة، حيث لم يتبق سوى 7 أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات لأبوابه، مما جعل اللاعب، على حد قول الصحيفة يفكر في البقاء لموسم أخر مع باريس سان جيرمان.
ديمبلي يعقد عودة نيمار إلى برشلونة
وجه الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، صفعة قوية لإدارة ناديه برفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الجارية.
وحاول باريس سان جيرمان، الحصول على خدمات النجم الفرنسي، في محاولة لتعويض العودة المتوقعة للاعب الفريق نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوجرانا بالموسم الجديد.
وقالت صحيفة " لو باريزيان الفرنسية" إن توماس توخيل، أجرى اتصالات مع ديمبيلي منذ يونيو الماضي لإقناعه بالتوقيع مع باريس، ولم يقطع المدرب الألماني أي اتصال منذ ذلك الحين .
وأضافت الصحيفة، أن ديمبلي قرر البقاء في برشلونة، ورفض الإنتقال الى باريس سان جيرمان، بالانتقالات الحالية.
وكان يأمل برشلونة، في موافقة لاعبه بالرحيل، حتى يتثنى له استعادة نجمه مرة أخرى والراحل في عام 2017 بمبلغ 220 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.
وتسعى إدارة برشلونة لإنهاء صفقة نيمار بشكل رسمي قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، المقرر غلقه يوم 2 سبتمبر المقبل.
ومن جانبه أبدى نيمار تمسكه بالإنتقال لبرشلونة من خلال إشارة جديدة، بعدما قام بالإعجاب بصور سيرجي روبيرتو وأنطوان جريزمان لاعبا برشلونة، عقب انتهاء موقعة ريال بيتيس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".