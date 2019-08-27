رياضة | مدافع بيراميدز يغيب أمام حرس الحدود في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع بيراميدز يغيب أمام حرس الحدود في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب عبد الله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة.

ويواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود مساء يوم الجمعة المقبل على استاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويعاني بكري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة فريقه السابقة أمام إيتوال الكونغولي حيث خرج في الشوط الأول متأثرًا بها وحل زميله أحمد أيمن منصور بديلًا له.

ومن المنتظر أن يُجري بكري أشعة على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

وتأهل بيراميدز لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" بعدما تخطى عقبة نظيره إيتوال الكونغولي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن جهة أخرى يستأنف الفريق تدريباته في السادسة من مساء اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب العودة من الكونغو.

وسيعقد سباستيان جلسة مع لاعبيه قبل مران اليوم حيث سيتحدث خلالها معهم على أهمية غلق صفحة البطولة الإفريقية والتركيز في مواجهة الحدود وضرورة التأهل للدور المقبل من بطولة كأس مصر.

الجدير بالذكر أن بيراميدز تأهل لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف للاعبه إيريك تراوري.

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بيراميدز تسبب في إقالة مدرب الأهلي

دأب مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على السير على خطى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضايا تتعلق بمصير المدربين الذين يقودون الفريق الأحمر بالإضافة إلى الاعتراض على بعض الحكام ببطولة الدوري الممتاز.

وظهر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة بيبو في أول ولاية له في القلعة الحمراء متخطباً في بعض القرارات الإدارية مما أعاد للأذهان مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تعامل مع نفس المواقف بنفس الطريقة والأسلوب سواء مع المدربين السابق أو الحكام الذين يتولون إدارة مباراة فريقه تحكيماً.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بدور الستة عشر في المباراة التي أدارها تحكيمياً الحكم الدولي جهاد جريشة ، لتظهر حملة حمراء قوية نتيجة الخروج من المبكر من الكأس.

واعترض مجلس بيبو بطريقة غير مباشرة على إدارة جهاد جريشة لمباراة دور الستة عشر بالكأس أمام بيراميدز، بل وخرج بعض الإعلاميين الذين يعملون في قناة الأهلي مثل إسلام الشاطر ليعلن أن جريشة لم يتم تعيينه من قبل سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد.

وسبق الأهلي في هذه الخطوة مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي أعلن بطريقة مباشرة وغير مباشرة اعتراضه على التحكيم وطلب عدم تحكيم حكام بأعينهم لإدارة مباريات الزمالك في المسابقات المحلية.

رئيس الزمالك أول من قام بتفعيل بند عدم مشاركة المعارين ضد أنديتهم وحدث هذا مع لاعبين مثل خالد قمر وأحمد كابوريا وأحمد داوودا وغيرهم من اللاعبين، وسار على نهجه مجلس الخطيب في إعارة كلاً من عمرو بركات وإسلام محارب إلى الجونة ، وهشام محمد الذي انضم للاتحاد السكندري وغيرهم من اللاعبين، على الرغم من الانتقادات الأهلاوية السابقة لمرتضى وهذا القرار على وجه التحديد.

وفيما يخص ملف المدربين الأجانب ، سار الأهلي على نهج الزمالك في التعامل مع الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق ومارتن لاسارتي الذي تم إقالته منذ أيام ، فبعد أن كان الأهلي يتمتع عبر تاريخه بالاستقرار الإداري تحول للإطاحة بالمدربين في منتصف الموسم كأمر عادي وهو ما كان يفعله مرتضى منصور من قبل مع باتشيكو وماكليش وإيناسيو وغيرهم من المدربين الأجانب الذين كان أخرهم جروس الذي فاز بالكونفدرالية الإفريقية.

الملف الأخير الذي سار عليه مجلس الأهلي على طريقة مرتضى، ملف الصفقات بعدما نجح الأخير في الحصول على توقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي من قلب الأحمر ووقع سراً مع أمير مرتضى وإسماعيل يوسف ، تحول الأهلى للرد عليه بنفس طريقته والتخطيط للتعاقد مع محمود عبد كهربا عبر ترانزيت أفيس البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لرد الصفعة لرئيس الزمالك.