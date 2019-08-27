رياضة | شارابوفا تبرر سبب هزيمتها من سيرينا ويليامز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شارابوفا تبرر سبب هزيمتها من سيرينا ويليامز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا اقتناعها بأنها مازالت في مرحلة تعافي، وأكدت إيمانها بمهاراتها، وذلك عقب تعرضها لهزيمة كاسحة أمام الأمريكية سيرينا ويليامز "6-1 و6-1"، في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة.

صرحت شارابوفا في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: "أؤمن بمهاراتي، أعتقد أن أشخاص كثيريرن يستبعدونني، لاسيما عقب الهزيمة في الجولة الأولى".

وتابعت: "طالما أن الشخص الذي بداخلك لا يفكر هكذا، فالوضع سيكون على ما يرام".

وأبرزت الحسناء الروسية أن من بين أسباب هزيمتها الإرسال القوي للخصمة الأمريكية، وعدم خوضها مباريات كثيرة مؤخراً بسبب إصابتها في الكتف، الذي أجريت لها جراحة فيه قبل 4 أشهر، علاوة على مواجهة لاعبة بمستوى ويليامز في الدور الأول من البطولة.

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وأضافت: "خسرت أشياء كثيرة بسبب كتفي وتعافيه، طريق طويل جداً، هناك مراحل يجب أن تمر بها لتصل أينما تريد الوصول".

حيث حققت الروسية ماريا شارابوفا عودة ناجحة الى ملاعب كرة المضرب بعد غياب دام أربعة أشهر، إثر خضوعها لعملية جراحية، بفوزها على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 7-6 (10-8) و6-0 على الملاعب العشبية لدورة مايوركا الإسبانية الثلاثاء.

وخضعت شارابوفا للمرة الثانية في فبراير (شباط) الماضي لعملية جراحية ثانية في كتفها الأيمن بعد أولى عام 2008، وذلك بعد مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حيث خرجت من ثمن النهائي على يد الأسترالية أشلي بارتي التي توجت حديثاً ببطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

وتلتقي شارابوفا (32 عاماً) المصنفة أولى عالميا سابقاً، في الدور التالي مع الألمانية أنجيليك كيربر أو البلجيكية إيسالين بونافنتور.