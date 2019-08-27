رياضة | دليل جديد على رغبة ريال مدريد في ضم نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دليل جديد على رغبة ريال مدريد في ضم نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لدعم خط وسطه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية من أجل العودة للمنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.

وخرج ريال مدريد الموسم الماضي خالي الوفاض بعدما فشل في التتويج بأي لقب مانحًا لقب لليجا لبرشلونة ولقب دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد.

ويُصر زيدان على ضم بوجبا لما يمتلكه اللاعب الفرنسي من قدرات خاصة قادرة على صناعة الفارق مع الفريق الملكي في الموسم الجديد.

وكشف ماثياس بوجبا شقيق اللاعب الفرنسي بأن حديث زيدان عن أخيه شرف كبير ويأمل في انتقاله إلى النادي الملكي.

وأضاف شقيق النجم الفرنسي بأن الجميع يعرف أن أخي سيكون جيدًا مع ريال مدريد وزيدان ، وأولئك الذين يحتاجون إلى التحدث هم ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وبدأ ريال مدريد موسمه في الليجا بالفوز على سيلتافيجو بنتيجة ٣-١، لكنه سقط مساء السبت الماضي على ملعبه في فخ التعادل الإيجابي أمام بلد الوليد بهدف لكل فريق.

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