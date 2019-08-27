الإعلام الإسباني يبرز هزيمة تشافي أمام النصر

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
اهتمت وسائل الإعلام الإسبانية، بنتيجة مباراة النصر والسد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان النصر قد حقق فوزا هاما أمام السد في المباراة التي أقيمت بملعب الملك فهد الدولي، بنتجة "2-1". وأشارت صحيفة "آس" أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد، تلقى هزيمته الأولى كمدرب بعد المباراة الخامسة التي تواجد فيها على مقاعد البدلاء.
وتابعت أن نتيجة مباراة الذهاب ليست سيئة للغاية، إذا تم اعتبار أن هناك لقاء عودة في الدوحة، يوم 16 سبتمبر المقبل.
وأوضحت أن السد كانت له الغلبة في التسجيل، إلا أن النصر لم يستسلم ونجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
واختتمت الصحيفة الإسبانية، أن مباراة العودة في الدوحة ستكون مثيرة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.
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