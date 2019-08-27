الكشف عن خطة يوفنتوس لضم إيكادري

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

لم يجد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، حلاً للرحيل عن الأفاعي، ولكن يوفنتوس يبذل جهدًا كبيرًا للحصول على خدمات اللاعب.



وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن إدارة السيدة العجوز تُريد التخلص من الثنائي، الجناح الأرجنتيني باولو ديبالا والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش قبل بدء المفاوضات مع إنتر ميلان، خاصًة وأن ماروتا مدير النيراتزوري يطالب بـ80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، أو صفقة تبادلية بالإضافة إلى مبلغ مالي.

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وكشفت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس يُخطط لتأجيل المفاوضات حتى الساعات الأخيرة بالميركاتو الحالي، خاصًة وأنه يعرف مدى رغبة إنتر ميلان في التخلص من إيكاردي.

وذكرت نفس الصحفية، إن تصريحات واندا نارا زوجة ووكيله أعمال اللاعب، والتي أكدت فيها بقاء ماورو إيكاردي صاحب الـ26 عامًا في إنتر ميلان، كانت متعمدة حتى تضغط على إدارة الفريق، قبل العرض الرسمي من يوفنتوس.