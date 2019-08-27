مانشستر يونايتد يجبر ريال مدريد على حسم صفقة أفضل لاعب في البرتغال

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كشفت تقارير صحفية برتغالية، عن اقتراب ريال مدريد من حسم التعاقد مع مواطنها برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة، قبل غلق باب الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل.



وأشارت "ألموندو" أن خورخي مينديز وكيل اللاعبين، دخل في مفاوضات مع سبورتنج لشبونة، بتكليف من ريال مدريد من أجل إنهاء صفقة فرنانديز.

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وتابعت أن النجم الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، أصبح قريبا من ارتداء قميص ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو.

وعاد ريال مدريد، لصفقة اللاعب البرتغالي، بعد فشل جميع المحاولات مع مانشستر يونايتد من أجل الموافقة على رحيل الفرنسي بوجبا لصفوف الملكي في الميركاتو الصيفي.