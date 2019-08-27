تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الاتحاد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

يحل نادي الهلال ضيفًا اليوم الثلاثاء على نظيره الاتحاد بملعب الجوهرة المشعة بجدة، في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا.



ويدخل نادي الهلال مواجهة الاتحاد وهو يعاني من غايب الظيهر الأيمن محمد البريك، الذي تعرض للإصابة خلال التدريبات على مستوى الركبة قبل مواجهة الأهلي بذهاب دور الـ 16.

ومن المنتظر أن يعتمد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على حسن كادش في مركز الظهير الأيسر، على أن يدفع بلاعب الفريق ياسر الشهراني في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب البريك.

ويستعرض "سعودي سبورت" خلال السطور التالية، تشيكل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد..

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حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، حسن كادش

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، كاريلو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.