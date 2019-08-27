Advertisements
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
يحل نادي الهلال ضيفًا اليوم الثلاثاء على نظيره الاتحاد بملعب الجوهرة المشعة بجدة، في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا.
ويدخل نادي الهلال مواجهة الاتحاد وهو يعاني من غايب الظيهر الأيمن محمد البريك، الذي تعرض للإصابة خلال التدريبات على مستوى الركبة قبل مواجهة الأهلي بذهاب دور الـ 16.
ومن المنتظر أن يعتمد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على حسن كادش في مركز الظهير الأيسر، على أن يدفع بلاعب الفريق ياسر الشهراني في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب البريك.
ويستعرض "سعودي سبورت" خلال السطور التالية، تشيكل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد..
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، حسن كادش
خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، كاريلو
خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.