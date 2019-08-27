كريس بيث .. حكم لا يفوز معه الهلال أو الاتحاد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تكليف الأسترالي كريس بيث بإدارة مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



ويمتلك صاحب الـ 34 عاما، مسيرة تحكيم دولية جيدة على مستوى القارة، وانضم إلى القائمة الدولية عام 2011.

ويرصد "سعودي سبورت" تاريخ الحكم الأسترالي في المباريات التي أدارها لفريقي الهلال والاتحاد.

وأدار كريس بيث مباراة لفريق الهلال، خلال نسخة دوري أبطال آسيا الحالية، وخسر فيها الزعيم أمام استقلال طهران بدور المجموعات بهدفين مقابل هدف.

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وشهدت المباراة تسجيل جوميز لهدف الهلال الوحيد، بالإضافة لحصول علي البليهي لكارت أصفر في اللقاء الذي حصل فيه لاعبو الفريق الإيراني على 5 إنذارت.

وكانت ثاني المباريات التي أدارها الحكم الإسترالي للهلال، أمام باختاكور،و تعادل فيها الزعيم بهدفين لكل فريق في نسخة البطولة موسم 2016.

وسجل للهلال في المباراة كل من ياسر القحطاني، ويوسف السالم.

وفي نفس النسخة من البطولة، أدار الحكم الأسترالي مباراة للاتحاد أمام النصر الإماراتي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.