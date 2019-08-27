شارابوفا تؤمن بإمكانياتها رغم السقوط أمام سيرينا

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أبدت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا اقتناعها بأنها مازالت في مرحلة تعافي، وأكدت إيمانها بمهاراتها، وذلك عقب تعرضها لهزيمة كاسحة أمام الأمريكية سيرينا ويليامز (بواقع 6-1 و6-1) في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة. وصرحت شارابوفا في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "أؤمن بمهاراتي، أعتقد أن أشخاص كثيريرن قد يستبعدونني، لا سيما عقب الهزيمة 6-1 و6-1 في الجولة الأولى من أمريكا المفتوحة". وتابعت المصنفة الاولى سابقا و87 حاليا "طالما أن الشخص الذي بداخلك لا يفكر هكذا، فالوضع سيكون على ما يرام". وأبرزت الحسناء الروسية أن من بين أسباب هزيمتها الإرسال القوي للخصمة الأمريكية، وعدم خوضها مباريات كثيرة مؤخرا بسبب إصابتها في الكتف، الذي أجريت لها جراحة فيه قبل 4 أشهر، علاوة على مواجهة لاعبة بمستوى ويليامز في الدور الأول من البطولة. وأضافت "لقد خسرت أشياء كثيرة بسبب كتفي وتعافيه، إنه طريق طويل جدا"، مشيرة إلى أن "هناك مراحل يجب أن تمر بها لتصل أينما تريد الوصول". وأكدت في النهاية: "إنه ليس طريقا سهلا، ولم يكن كذلك مطلقا".

