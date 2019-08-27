انتر ميلان حديث الصحافة الإيطالية بعد رباعية ليتشى

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
سيطر فريق إنتر ميلان على أغلفة الصحافة الرياضية الإيطالية الصادرة صباح اليوم، عقب الفوز الكبير الذى حققه الفريق على ليتشى أمس بنتيجة 4 / 0 فى الجولة الأولى من الدورى الإيطالى.
وظهر إنتر بشكل مميز فى أول ظهور بالكالتشيو تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتى الذى تولى المسئولية مطلع الصيف الجارى، حيث تتوسم فيه الجماهير والإدارة إعادة النادى لطريق البطولات بعد مسيرة حافلة من الإنجازات مع يوفنتوس وتشيلسى ومنتخب إيطاليا.
وأنهى الإنتر الشوط الأول متقدمًا بثنائية بروزوفيتش فى الدقيقة 21 وستيفانو سينسى فى الدقيقة 24، وفى الشوط الثانى أضاف لوكاكو الثالث فى الدقيقة 60 واختتم كاندريفا الرباعية فى الدقيقة 84.
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