الرائد يوقع مخالصة مالية مع عبدالله السبيعي

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 وقع مجلس إدارة نادي الرائد على مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله السبيعي بالتراضي بين الطرفين.

وتعاقد الرئد مع عبدالله السبيعي قادمًا من صفوف الشباب يناير الماضي بعقد يمتد لموسم ونصف. Advertisements ونشر الحساب الرسمي لنادي الرائد صورة للاعب معلقًا:"وقعت إدارة نادي الرائد مخالصة مالية مع اللاعب " عبدالله السبيعي " بالتراضي بين الطرفين وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ماقدم خلال الفترة الماضية مع النادي". وخاض السبيعي 24 مباراة رفقة نادي الرائد، بواقع 1204 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد، ولم يصنع أي هدف. Advertisements

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