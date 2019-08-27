شكرا لقرائتكم عودة ثنائي الاسماعيلي من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الثنائى محمد مجدى ووجيه عبد الحكيم لاعبا الاسماعيلى، اليوم الثلاثاء، فى تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها كل منهما بعد الإصابة فى ودية إنبى.

وتعرض محمد مجدى قلب دفاع الاسماعيلى للاصابة بشد خفيف فى العضلة الضامة على هامش مشاركته بالمباراة الودية التى اقيمت مساء السبت امام فريق إنبى وانتهت بفوز الفريق بثلاثية مقابل هدف.

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فيما يعانى وجيه عبد الحكيم جناح الفريق من كدمة بالقدم بعد التحام مع أحد لاعبي الفريق البترولي.

وقال ناصر هريدي عضو الجهاز الطبي للفريق أن الثنائى يحتاج للراحة فقط قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية.