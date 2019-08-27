أمير توفيق يكثف المفاوضات مع مدرب الأهى الجديد...

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جدة - عمرو شويل يستكمل أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى، مفاوضاته المُكثفة خلال رحلته الأوربية مع أكثر من مدرب أجنبى تمهيداً للتعاقد مع مدرب يقود الفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى.
وغادر أمير توفيق إلى ألمانيا، أمس فى رحلة تستغرق أكثر من دولة أوربية للتفاوض مع ثلاثة مدربين فى ثلاث دول هى المانيا وإسبانيا واليونان.
ويتكتم مسئولو الأهلى على هوية وجنسية المدرب الجديد وقال مصدر فى الأهلى أن سفر أمير توفيق إلى إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان لا يعنى بالضرورة التعاقد مع مدرب ينتمى لهذه الدول فقد يتفاوض توفيق مع مدرب فرنسى يُقيم فى ألمانيا على سبيل المثال.
وأوضح المصدر أن النادى قريب جداً من إعلان المدير الفنى حتى يقود الفريق فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الأهلى منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية.
جدير بالذكر أن الأهلى كان قد قرر إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ 16 لكأس مصر.
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