شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ 8 بكأس مصر ستقام في الثامنة مساء وهو الموعد المحدد لها ولم يتم تقديمها ساعة كما تردد.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر وتٌعد مباراة ربع نهائى كأس مصر، التى تجمع نادى الزمالك ومصر المقاصة، هى المرة الاولى فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الكأس، وتقام مباراة الغد بين الزمالك والمقاصة باستاد برج العرب بالاسكندرية بحضور 150 فردا بواقع 75 فردا لكل ناد.

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