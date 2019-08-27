شكرا لقرائتكم ميتشو يطالب بتجهيز خالد بو طيب لعودته قبل انطلاق الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، تحديد برنامج تأهيل خاص للمهاجم المغربى خالد بوطيب، لتنفيذه خلال الفترة الحالية، استعداداً للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض.

وطالب "ميتشو" بعدم الاستعجال فى عودة "بوطيب" للمشاركة الأساسية مع الزمالك، خوفًا من تجدد إصابته، خاصة وأن اللاعب كان يشعر ببعض الآلام الخفيفة فى الركبة، الأمر الذى دفع بوطيب للتوجه إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه تحت قيادة المدير الفنى الجديد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

ويخوض الزمالك مواجهة أمام فريق مصر المقاصة فى المباراة التى ستقام غدا الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.