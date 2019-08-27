الاتحاد السكندري يغادر الكويث بعد الفوز المستحق على العربي...

جدة - عمرو شويل

تطير بعثة الاتحاد السكندرى برئاسه اسماعيل محمد طار من الكويت فى تمام الواحدة ظهر اليوم عقب تحقيق فوز غالى ومستحق على العربى الكويتى فى عقر داره ووسط جماهير بهدف خالد قمر

من المقرر وصول البعثة الى مطار القاهره فى الرابعه الا الربع عصرا ، ويرافق بعثة الاتحاد السكندري مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى.

أكد الإسباني خوان مارتينيز، المدير الفني لفريق العربي الكويتي، أنه ليس سعيدا بالنتيجة التى حققها "الأخضر" بالخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل.

وخسر العربي على أرضه ووسط جمهوره بملعب صباح السالم، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

قال مارتينيز فى تصريحاته نشرتها الصفحة الرسمية لنادى العربي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " الخسارة لحظات صعبة، لكن أقدم التهنئة للاتحاد السكندري ومدربه"، مضيفا "لعبنا بشكل جيد في أول 20 دقيقة، لكن التركيز قل بعد ذلك، وحاولنا الحفاظ على نظافة الشباك".