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شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يغادر الكويث بعد الفوز المستحق على العربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
من المقرر وصول البعثة الى مطار القاهره فى الرابعه الا الربع عصرا ، ويرافق بعثة الاتحاد السكندري مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى.
الاتحاد السكندري يستأنف تدريباتهويستانف الفريق السكندرى تدريباته على ملاعب سموحه غداً الاربعاء مباشرة ودون الحصول على راحه استعداد لمباراة كأس مصر ، حيث يوجه الاتحاد السكندرى الفائز من المقاصه والزمالك.
أكد الإسباني خوان مارتينيز، المدير الفني لفريق العربي الكويتي، أنه ليس سعيدا بالنتيجة التى حققها "الأخضر" بالخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل.
وخسر العربي على أرضه ووسط جمهوره بملعب صباح السالم، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".
قال مارتينيز فى تصريحاته نشرتها الصفحة الرسمية لنادى العربي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " الخسارة لحظات صعبة، لكن أقدم التهنئة للاتحاد السكندري ومدربه"، مضيفا "لعبنا بشكل جيد في أول 20 دقيقة، لكن التركيز قل بعد ذلك، وحاولنا الحفاظ على نظافة الشباك".
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