شكرا لقرائتكم مارسيلو وخليفة غالى يترقبان غلق باب القيد للرحيل المجانى عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية والذى افتتح يوم 29 يوليو المقبل ويستمر لمدة شهر كامل، ويغلق منتصف ليلة التاسع والعشرين من أغسطس الجارى.

وينتظر ثنائى الأهلي حسين السيد وأحمد حمدى انتهاء فترة القيد الحالية وعدم قيدهما فى القائمة الحمراء للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بالمجان، لاسيما وأن رفع اسمهما من القائمة الحمراء التى سيتم إرسالها إلى اتحاد الكرة يمنحهما صك الانتقال المجانى لأى نادى بدون العودة إلى إدارة ناديهما الأصلى.

ويرفض حسين السيد مبدأ الإعارة لأحد الأندية المحلية فى الانتقالات الجارية، رغم وصوله أكثر من عرض أبرزهم الإسماعيلى، ويشترط الرحيل للخارج، فى الوقت الذى لم تصل اللاعب أية عروض خارجية فى الوقت الراهن، وهو ما يقرب نهاية مارسيلو بالقلعة الحمراء.

فى الوقت نفسه يرفض أحمد حمدى أو الملقب بخلفية حسام غالى بمبدأ الإعارة فى الصيف الحالى ويرفض اللعب لأحد الأندية المحلية، ويطالب بقيده فى القائمة أو الخروج للاحتراف الخارجى فقط، وإلا ينتظر لمنع قيده فى القائمة الحمراء ومن ثم الارحيل لأى نادى بالمجان.