شكرا لقرائتكم محمد طلعت يبحث الرحيل عن المقاولون العرب لاستبعاده من معسكر كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، فى دراسة العروض للرحيل عن فريق ذئاب الجبل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب استبعاده من معسكر ذئاب الجبل المقام حالياً في كرواتيا في إطار استعدادات المقاولون العرب للموسم الجديد.

واصطحب الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس جميع لاعبي ذئاب الجبل باستثناء، محمد طلعت، يوسف الجوهري لقضاء فترة التأهيل من الصليبي، طيطا، كريم مصطفى، شكري نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرا إلى الفريق وصلاح ناشيء 97 .

ويخوض فريق المقاولون ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية خلال معسكر كرواتيا، فيما تقرر أن يعود طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق قبل استكمال المعسكر حيث ينضم أول سبتمبر إلى معسكر المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.