شكرا لقرائتكم هانى مهنا: عودة الجمهور إلى الملاعب بمثابة عودة الروح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى الموسيقار الكبير هانى مهنا، عودة الجمهور إلى الملاعب والاستادات المصرية من جديد مع انطلاق الدورى العام المصرى للموسم الكروى الجديد 2019/2020.

وقال مهنا فى تصريحات عبر اسير الراديو فى برنامج الفليسوف للرياضى أيمن يونس فى on sport، أن عودة الجمهور إلى الملعب بمثابة عودة الروح إلى الجسد، مضيفا أن الجمهور اساس الكرة فى مصر وهو جزء هام من اللعبة الجماعية.

وضرب الموسيقار مثلا بالمطرب أو العازف الذى لا يمكنه أبدا الغناء أو العزف فى حفلة بدون جمهور نفس الحال بالنسبة للاعبى الكرة الذين يلعبون من غير جمهور بلا حماس أو هدف وكل ما عليهم اللعب من أجل المال أو المرتب فى اخر السنة.

وقال هانى إنه سعيد جدا برؤية محمد صلاح وأحمد المحمدى عندما يتألقون ويلعبون بكل حماس لوجود الجمهور الداعم لهما فى الملاعب الإنجليزية خارج مصر، متمنيا فى الوقت ذاته أن يؤدى لاعبو مصر بنفس الحماس.