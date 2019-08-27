شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية على نظيره القبرصى بنتيجة 2 / 1 فى ثالث أيام منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان . وتلقى منتخب مصر هزيمة أمام نظيره البرتغالى بنتيجة 2/ 1 فى الفترة الصباحية أمس، قبل أن يفوز على كرواتيا 2 /1 فى المساء، بعدما حقق فوزًا قويًا على ألبانيا أول أمس الأحد بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية. ويقود منتخب شاطئية اليد فى هذه البطولة فنيًا وائل عبد العاطى المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ورئيس جهاز كرة اليد فى نادى الزهور.

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