شكرا لقرائتكم خبر عن الصربى ميتشو يجهز خالد بوطيب ببرنامج تأهيل خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للمغربى خالد بوطيب، من أجل تنفيذه خلال الفترة الحالية وتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق.

ويحرص ميتشو على عدم الاستعجال فى عودة بوطيب للمشاركة الأساسية مع الزمالك، خوفًا من تجدد إصابته، خاصة أن اللاعب كان يشعر ببعض الآلام الخفيفة فى الركبة، الأمر الذى دفع بوطيب للتوجه إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات قبل العودة مجددًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه تحت قيادة المدير الفنى الجديد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

بوطيب توجه إلى فرنسا مستغلاً فترة الراحة السلبية التى حصل عليها من الجهاز الفنى السابق بقيادة طارق يحيى، من أجل الخضوع لبعض الجلسات العلاجية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام بعد غد الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.