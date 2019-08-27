شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بمدنية الرباط فى المغرب صدارتها للميداليات فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، برصيد 116 ميدالية متنوعة.

المدياليات مقسمة إلى 37 ميدالية ذهبية و50 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية، بينما جاءت المغرب مستضيفة البطولة فى المركز الثالث برصيد 52 ميدالية فقط.

حقق الميداليات الذهبية لمصر كل من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي ، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو ، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف ، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي " الترايثلون" ، الشطرنج مختلط ، وأحمد شهاب في ألعاب القوى ، وأحمد قمر وماجي عشماوي في الرماية ، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات في رفع الأثقال ، وياسمين حمدي ومالك سلامة في الكاراتيه ، وفرح أحمد جمباز وفريق الجمباز العام سيدات.

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بينما أحرز الميداليات الفضية كل من جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، وفضية 200 متر حرة سيدات ، 100 متر حرة تتابع مختلط ، و004 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع ، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو ، وفضية الفرق للفروسية ، وعبدالرحمن هريدي فضية بلياردو ، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن وتنس طاولة زوجي رجال أحمد صالح ومحمد البيلي ، وهبة أحمد فضيتين في رفع الأثقاق ، ومنتخب رجال كرة السلة 3x3 ، ومعتز مدحت ونهى هاني في السلاح ، وسارة عاصم وأحمد شوقي ورضوى سيد وعبدالله ممدوح وفريال أشرف ومنه شعبان والفرق كاتا رجال والفرق كاتا سيدات.، وجمباز فردي سيدات لفرح سيد.

وأحرز الميداليات البرونزية كل من: محمد عبد الموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة ، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو ، ومنة الله عبدالله في التايكوندو ، الريشة الطائرة المختلط وفريق تنس الطاولة زوجي مختلط ريم خالد ومحمد البيلي وفريق المختلط الترايثلون ، وزوجى السيدات لتنس الطاولة عن طريق الثنائى دينا مشرف و يسرا حلمى ، و مهاب سامر ، ويارا الشرقاوى فى السلاح، طه طارق وعلى اسماعيل وجيانا فاروق ، ومنتب الكوميتيه فى الكاراتيه.