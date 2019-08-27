شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والمقاصة فى الثامنة مساء ولم يتم تقديم موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة الزمالك والمقاصة فى دور الـ8 بكأس مصر ستقام فى الثامنة مساء، وهو الموعد المحدد لها ولم يتم تقديمها ساعة كما تردد. Advertisements وتقام مباراة الغد بين الزمالك والمقاصة باستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 150 فردا بواقع 75 فردا لكل ناد. وتعد مباراة ربع نهائى كأس مصر، التى تجمع نادى الزمالك ومصر المقاصة، الأولى فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الكأس.

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