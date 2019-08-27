شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى مفاوضاته المُكثفة خلال رحلته الأوروبية مع أكثر من مدرب أجنبى، تمهيداً للتعاقد مع مدرب يقود الفريق خلفاً للأورجوانى مارتن لاسارتى.

وسافر أمير توفيق إلى ألمانيا أمس فى رحلة لأكثر من دولة أوروبية للتفاوض مع ثلاثة مدربين فى ثلاث دول هى ألمانيا وإسبانيا واليونان.

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ويتكتم مسئولو الأهلى على هوية وجنسية المدرب الجديد، وقال مصدر فى الأهلى إن سفر أمير توفيق إلى إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان لا يعنى بالضرورة التعاقد مع مدرب ينتمى لهذه الدول فقد يتفاوض توفيق مع مدرب فرنسى يُقيم فى ألمانيا على سبيل المثال.

وأوضح المصدر أن النادى قريب جداً من إعلان المدير الفنى حتى يقود الفريق فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلعب الأهلى منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

يذكر أن الأهلى قرر إقالة الأورجوانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ16 لكأس مصر.