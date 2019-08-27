شكرا لقرائتكم خبر عن على درب شقيقه.. عبد الرحمن جمعة يتألق بقميص الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى الزمالك حجز مقعدا إضافيا فى عائلة جمعة، فبعد عبد الله جمعة انضم عبد الرحمن جمعة إلى ناشئى القلعة البيضاء ليتفوق الفريق الأبيض على الأهلى بنتيجة 2 /1 فى العائلة.

وأكد الشقيق الأكبر صالح جمعه يلعب للنادى الأهلى فى أكثر من مناسبة أنه كان يتمنى أن يرى شقيقيه بقميص القلعة الحمراء، إلا أن القدر شاء أن تنقسم الأسرة رياضياً بين القطبين.

عبد الله جمعة ظهير أيسر القلعة البيضاء نشر صوراً لشقيقه الأصغر عبد الرحمن، الذى يبدو أنه مشروع مهاجم فى ناشئى الزمالك، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وعلق "حياتى كلها".



شقيق عبد الله جمعة



صالح وعبد الرحمن

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صالح وعبد الرحمن



عبد الرحمن جمعة



عبد الرحمن جمعه بقميص الزمالك



عبد الرحمن جمعه في الزمالك



عبد الرحمن وعبد الله