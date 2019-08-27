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على درب شقيقه.. عبد الرحمن جمعة يتألق بقميص الزمالك.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى الزمالك حجز مقعدا إضافيا فى عائلة جمعة، فبعد عبد الله جمعة انضم عبد الرحمن جمعة إلى ناشئى القلعة البيضاء ليتفوق الفريق الأبيض على الأهلى بنتيجة 2 /1 فى العائلة.

وأكد الشقيق الأكبر صالح جمعه يلعب للنادى الأهلى فى أكثر من مناسبة أنه كان يتمنى أن يرى شقيقيه بقميص القلعة الحمراء، إلا أن القدر شاء أن تنقسم الأسرة رياضياً بين القطبين.

عبد الله جمعة ظهير أيسر القلعة البيضاء نشر صوراً لشقيقه الأصغر عبد الرحمن، الذى يبدو أنه مشروع مهاجم فى ناشئى الزمالك، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وعلق "حياتى كلها".

شقيق عبد الله جمعه
شقيق عبد الله جمعة

 

صالح وعبد الرحمن 2
صالح وعبد الرحمن

 

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صالح وعبد الرحمن
صالح وعبد الرحمن

 

عبد الرحمن جمعة
عبد الرحمن جمعة

 

عبد الرحمن جمعه بقميص الزمالك
عبد الرحمن جمعه بقميص الزمالك

 

عبد الرحمن جمعه في الزمالك
عبد الرحمن جمعه في الزمالك

 

عبد الرحمن وعبد الله
عبد الرحمن وعبد الله

 

عبد الله وعبد الرحمن جمعه
عبد الله وعبد الرحمن جمعه
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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