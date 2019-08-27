سوبر كورة.. من يكون مدرب الأهلى القادم؟ 50 مدربا ألمانيا متاحون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلى لحسم ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر خلفا للأوروجوانى مارتت لاسارتى، الذى تمت إقالته عقب توديع الكأس والخسارة من بيراميدز. وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى إلى ألمانيا للاتفاق مع أحد المدربين على شروط التعاقد لتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر. وفى ضوء الغموض حول هوية المدرب الألمانى الذى سيتولى تدريب الأهلى، حرص "سوبر كورة" على استطلاع كل المدربين الألمان المتقاعدين حالياً، من أجل معرفة أكثر المدربين المناسب للأهلى. للتفاصيل اضغط هنا

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