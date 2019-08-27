شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ثنائى الإسماعيلى ينتظم فى المران بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم، اليوم الثلاثاء، الثنائى محمد مجدى ووجيه عبد الحكيم لاعبا الإسماعيلى فى تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها كل منهما بعد الإصابة فى ودية إنبى.
وتعرض محمد مجدى قلب دفاع الإسماعيلى للإصابة بشد خفيف فى العضلة الضامة، على هامش مشاركته بالمباراة الودية التى أقيمت مساء السبت أمام فريق إنبى وانتهت بفوز الفريق بثلاثية مقابل هدف.
فيما يعانى وجيه عبد الحكيم جناح الفريق من كدمة بالقدم بعد التحام مع أحد لاعبى الفريق البترولى.
وقال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للفريق أن الثنائى يحتاج للراحة فقط قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية.
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