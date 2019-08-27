شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طلعت يدرس الرحيل عن المقاولون بعد استبعاده من معسكر كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث محمد طلعت مهاجم الأهلى السابق والمقاولون الحالى، عن عروض للرحيل عن فريق ذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك بسبب استبعاده من معسكر ذئاب الجبل المقام حالياً فى كرواتيا فى إطار استعدادات المقاولون للموسم الجديد.

واصطحب الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس جميع لاعبى ذئاب الجبل باستثناء، محمد طلعت، يوسف الجوهرى لقضاء فترة التأهيل من الصليبى، طيطا، كريم مصطفى، شكرى نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرا إلى الفريق وصلاح ناشئ 97.

ويخوض فريق المقاولون ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية خلال معسكر كرواتيا، فيما تقرر أن يعود طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق قبل استكمال المعسكر، حيث ينضم أول سبتمبر إلى معسكر المنتخب الأولمبى، الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.