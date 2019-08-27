زيدان يصمم على التعاقد مع هذا اللاعب

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

لا يزال ريال مدريد الإسباني، يسعي للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .



وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الميركاتو الصيفي سينتهي يوم 2 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من أن الفرنسي زين الدين زيدان، يدرك أنه لم يتبقى سوى أسبوع على نهاية الميركاتو، إلا أنه يأمل في ضم مواطنه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد .

وتابعت الصحيفة الإسبانية،أن زيدان يحب بوجبا، ويرى أنه أهم لاعب يحتاج الفريق لخدماته خلال الميركاتو الحالي، حتى أنه أوقف التعاقد مع الهولندي الشاب، دوني فان دي بيك، لاعب أياكس الهولندي، أملًا في قدوم بوجبا، لكن ريال مدريد يوضح دائمًا أنه لا ينوي دفع 180 أو 160 مليون يورو وهو المبلغ المحدد من مانشستر يونايتد من أجل الموافقة على رحيله.

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فيما يسير ريال مدريد في اتجاه موازي، حول ترقب أوضاع البرازيلي، نيمار جونيور داسيلفا، داخل صفوف فريقه باريس سان جيرمان، وانتظار إشارة من إدارة النادي الفرنسي، لتسهيل اجراءات انضمام اللاعب لصفوف اللوس بلانكوس، حيث لا يريد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الدخول في صراعات مع إدارة النادي الباريسي، من جهة، والحفاظ على أماله في ضم الفرنسي كيليان مبابي، من جهة أخرى .

فيما يقترب مصير النجم الكولومبي جيمس رودريجيز إلى الرحيل عن سانتياجو بيرنابيو، حال قدوم نيمار، إلا أنه سيكون أحد اللاعبين المنافسين على التشكيلة الأساسية حال عدم انضمام البرازيلي .

وأنهت الصحيفة الإسبانية، أن الكوستاريكي كيلور نافاس، يريد الرحيل عن سانتياجو بيرنابيو خلال الفترة الحالية، ليبحث زيدان عن حارس مرمى جديد، بعد إعارة الأوكراني، أندريا لونين .