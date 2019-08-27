تعرف على تفاصيل العرض الأخير من برشلونة لنيمار

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن العرض الأخير الذي ينوي برشلونة تقديمه اليوم، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن وفد برشلونة المكون من إيريك أبيدال السكرتير الفني وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة وأوسكار جراو المدير التنفيذي وصل بالفعل إلى باريس في طائرة خاصة، وسيعقد جلسته الأخيرة مع ممثلي سان جيرمان اليوم.

وأشارت إلى أن برشلونة سيقدم لسان جيرمان عرضًا لشراء نيمار مقابل 170 مليون يورو، على أن تسدد الأموال خلال عامين.

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كما سيعرض ممثلو النادي الكتالوني على سان جيرمان ضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء في الصيف المقبل مباشرة بمقابل يتخطى الـ 150 مليون يورو.

ويحتفظ برشلونة بكارت الفرنسي عثمان ديمبلي في المفاوضات، رغم أن البارسا لم يحصل بعد على موافقته للانتقال إلى سان جيرمان.

وسبق أن قدم برشلونة عرضًا في الأسبوع الماضي يتضمن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء اختياري في صيف 2020 مقابل 140 مليون يورو، إضافة إلى بند آخر بإلزامية الشراء في صيف 2021 مقابل 170 مليونًا.