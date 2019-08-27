قرار جديد من برشلونة تجاه نيمار

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
يتجه نادي برشلونة الإسباني، لتأجيل تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، للعام المقبل، وسط صراع مع غريمه التاريخي ريال مدريد، للحصول على خدماته .
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن محاولات باريس سان جيرمان للحفاظ على نيمار لن تجدي نفعاً، وذلك لأن برشلونة سيواصل اهتمامه بلاعب كرة القدم البرازيلي. وعلى الرغم من أن نيمار لا يشعر بالتفاؤل ، إلا أن نادي برشلونة لا يستبعد سيناريوهات مثل الموافقة على تأجيل عودة نيمار إلى كامب نو حتى الموسم المقبل.
وتابعت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه إذا وافق نيمار على الاستمرار في باريس خلال الموسم الجاري، خصوصًا بعد إصابة الثنائي، إيدسون كافاني وكيليان مبابي، فإن البرسا سيوافق على تأجيل المفاوضات حتى العام المقبل.
وأكدت أن لا يمكن استبعاد أنه في عام 2020 ، سيبقي برشلونة محافطًا بفكرة تعزيز هجوم الفريق باستعادة خدمات نيمار، بالإضافة إلى ذلك ، سيبلغ ميسي وسواريز العام المقبل 33 عامًا، وهو ما يعني اقتراب انتهاء مسيرتهما .
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