يوم الحسم .. تحرك أخير من برشلونة وعرض جديد لصفقة نيمار

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

مازالت صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، تلقى اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية، خاصة في ظل إصرار برشلونة على التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونيمار "27 سنة"، أعلن عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، في الصيف الحالي، بعد عامين قضاهما مع الفريق الأول، حيث انضم إليه في صيف 2017، قادمًا من صفوف برشلونة، في صفقة هي الأغلى عبر التاريخ "222 مليون يورو".

وأوضحت "إلموندو" أن برشلونة اتخذ خطوة جديدة، وقرر إرسال وفدا إلى باريس من أجل تقديم آخر عروضه للتعاقد مع نيمار.

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وكان باريس قد أعلن رفضه التفريط في نيمار بمبلغ أقل من 100 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين اثنين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن الوفد الذي طار إلى باريس، سيقدم عرضه بدفع مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى ديمبلي ولاعب آخر.

وكان برشلونة قد عرض الحصول على خدمات نيمار معارا لمدة موسمين، مع بند غير إلزامي بالشراء في عام 2020 مقابل 140 مليون يورو، وآخر إلزامي في 2021 مقابل 170 مليون يورو.