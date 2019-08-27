صفقة كبرى.. الشباب يخطف نجم فياريال الإسباني

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

توصل نادي الشباب، لاتفاق مع صفقة سنغالية كبرى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبدأ الشباب، الموسم الرياضي الجديد 2019-2020، بشكل رائع، حيث خطف فوزًا هامًا من الفتح، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت صحيفة "’آس" الإسبانية، عن توصل نادي الشباب، لاتفاق مع السنغالي ألفريد ندياي، نجم خط وسط نادي فياريال الإسباني، لضمه إلى صفوف الفريق الأول.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب، وصل إلى المملكة بالفعل، حيث سيوقع على عقود تربطه بالشباب، لمدة 3 سنوات قادمة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة، خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن ندياي، البالغ من العمر 29 سنة، بدأ مسيرته في فريق نانسي الفرنسي، وتنقل منه إلى عديد من الفرق في تركيا وإنجلترا وإسبانيا؛ أبرزها سندرلاند وهال سيتي وريال بتيس وفياريال ومالقا.

ولعب ندياي مع فياريال، 15 مباراة، سجل خلالها هدف وصنع آخر، بينما شارك الموسم الماضي مع مالقا الذي لعب في صفوفه معارًا، في 34 لقاءًا، أحرز خلالها 5 أهداف.