مياتوفيتش: لا يوجد كريستيانو آخر.. وأود رؤية نيمار في الريال

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب على احمد

أعرب بريدراج مياتوفيتش نجم ريال مدريد السابق عن رغبته في رؤية مهاجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور بقميص النادي الملكي. واستهل مياتوفيتش تصريحاته التي أدلى بها لإذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية: ‘‘أنا مندهش قليلًا من جاريث بيل ، لقد حقق أداءً جيدًا في آخر مباراتين ، يجب الاعتماد عليه وتحفيزه وسنرى ما يحدث‘‘.



وأضاف: ‘‘لا يوجد كريستيانو رونالدو آخر ، هذا غير موجود ، اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يصنع فرقًا هو هازارد ، كنت أتوقع قدوم لاعبين كثيرين للفريق هذا الصيف‘‘.

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وتابع لاعب الريال السابق: ‘‘دعونا نرى ما إذا كانوا يقومون بدمج لاعب ما في ما تبقى من الصيف على الرغم من أنني لست متفائلاً ، في وسط الملعب ، هناك مشكلة بعض الشيء ، لا يوجد العديد من البدائل‘‘.

وأكمل: ‘‘إذا وقع ريال مدريد مع نيمار ، فبالتأكيد سيجلب أشياء مثيرة للاهتمام ، أود أن أراه في الفريق‘‘.

واختتم: ‘‘إذا بقي الفريق كما هو ، فيمكنه التنافس ولكن لا يمكننا أن نكون متفائلين للغاية ونعتقد أننا الأفضل ، وأننا سنفوز بالعديد من الألقاب ، سننافس ، ولكن هناك فرق أفضل‘‘.