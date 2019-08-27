كين يضع شرطا لمنافسة مانشستر سيتي وليفربول

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

لا يتوقع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، أن يتعثر كثيرا هذا الموسم، الثنائي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، وليفربول بطل أوروبا، لذا قال إن ناديه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للتنافس على القمة. وحصد السيتي لقب الدوري الموسم الماضي برصيد 98 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول ضمن ثلاثية من الألقاب المحلية لفريق بيب جوارديولا بينما أحرز فريق يورجن كلوب اللقب الأوروبي للمرة السادسة. وردا على سؤال حول أن توتنهام هو الفريق الأكثر استعدادا للتنافس مع العملاقين هذا الموسم قال كين: "نعم أتمنى لكن هذا سيتطلب الكثير من العمل الشاق". ويتصدر ليفربول الدوري بعد الفوز في أول 3 مباريات ويأتي السيتي ثانيا بفارق نقطتين بعد الفوز مرتين والتعادل مرة واحدة. وقال كين: "كما نرى جميعا.. لا يوجد تعثر منهما". وتابع: "قلت قبل انطلاق الموسم إنه إذا نجحنا في تحقيق سلسلة انتصارات ربما على مدار شهرين أو ثلاثة أشهر دون خسارة أي نقطة فهذا ما نحتاجه". وأضاف: "هذه بداية محبطة لكن الطريق لا يزال طويلا.. تنتظرنا الكثير من المباريات الكبيرة". وستكون واحدة من تلك المباريات أمام غريمه آرسنال في قمة لندنية يوم الأحد المقبل. وقال كين إن الخروج بالنقاط الثلاث من ستاد الإمارات سيمنح توتنهام دفعة كبيرة قبل فترة التوقف لخوض مباريات دولية الشهر المقبل. وأضاف مهاجم إنجلترا: "لا يحب المرء أبدا أن يدخل مرحلة التوقف بعد أن يتعادل أو يخسر". وواصل: "إذا خرجنا بالانتصار فهذا سيجعل حصيلتنا من أول 4 مباريات أفضل بعض الشيء. الأمر ليس سهلا لكن يجب أن نضمن أن نكون مستعدين".

