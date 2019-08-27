تعرف على مال نيس الفرنسي الجديد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أعلنت شركة إنيوس للبتروكيماويات التابعة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، استكمال الاستحواذ على نيس الفرنسي. وقالت إنيوس، التي تملك نادي لوزان المنتمي لدوري الدرجة الثانية السويسري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، في بيان، إن نيس سيكون ضمن مجموعة إنيوس لكرة القدم، بقيادة الرئيس التنفيذي بوب راتكليف، وتتمنى أن يكون بوسع النادي "المنافسة بشكل متواصل على الصعيد الأوروبي" في المستقبل. واشترت الشركة الشهيرة فريق سكاي البريطاني للدراجات، وغيرت اسمه إلى إنيوس، في مايو/ أيار الماضي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن إنيوس تقدم بعرض مقابل 100 مليون يورو (111.44 مليون دولار) للاستحواذ على نيس في وقت سابق هذا العام، ووافقت السلطات الفرنسية على الصفقة منذ أيام. ويتولى باتريك فييرا، الفائز كلاعب مع فرنسا بكأس العالم، قيادة نيس الذي تأسس في 1904. وفاز نيس في أول جولتين بالدوري المحلي هذا الموسم.

