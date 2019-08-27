نجم تشيلسي على أبواب الرحيل

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
على احمد
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن تشيلسي وافق على رحيل أحد لاعبيه في الميركاتو الصيفي الحالي. ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تشيلسي فتح الباب أمام رحيل تيموي باكايوكو هذا الصيف، بعد أن خرج اللاعب من حسابات المدرب فرانك لامبارد، في أول 3 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويجري موناكو مفاوضات مع البلوز لضم باكايوكو لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل غلق باب الميركاتو بأيام قليلة، مع مواصلة النادي الفرنسي سعيه لضم فرانك كيسي من صفوف ميلان. ورغم تفضيل مسؤولي النادي الفرنسي، إبرام صفقة كيسي عن ضم باكايوكو، ولكن طلبات اللاعب الإيفواري بشأن الراتب السنوي مرتفعة للغاية. يذكر أن باكايوكو كان يلعب رفقة ميلان خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة.
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