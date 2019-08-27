أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
على احمد
يحل أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه ضيفاً على كرو ألكساندرا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب "ألكساندرا ستاديوم"، ضمن منافسات الدور الثاني في بطولة كأس الرابطة الانجليزية.
ويدخل أستون فيلا مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزه الاول في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" الجمعة الماضي على حساب ايفرتون بهدفين دون مقابل.
ويدرس دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا إراحة بعض العناصر الاساسية في مباراة اليوم لمنحهم قسط وافر من الراحة قبل مواجهة كريستال بالاس السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
كما يلتقي في أبرز مباريات اليوم، فولهام مع ساوثهامبتون، وكرولي تاون مع نورويتش سيتي، ونيو بورت مع وست هام يونايتد.
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