تعرف على ميارابات اليوم الثلاثاء 27 /8 / 2019

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 كتب على احمد تقام اليوم الثلاثاء 27 - 8 - 2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة سرفينا زفيزدا الصربى × يونج بويز السويسرى – التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 2 روزنبورج النرويجى × دينامو زغرب الكرواتى – التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 Advertisements كراسنودار الروسى × أوليمبياكوس اليونانى – التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 4 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة شنجهاى الصيني × اوراوا ريد دياموندز اليابانى – الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 1 اتحاد جدة × الهلال السعودى – الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة النادي الرياضي القسنطيني الجزائرى × المحرق البحريني – التاسعة والنصف مساء – على قناة أبو ظبي الرياضية 1 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة مونبلييه × رين – السابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 Advertisements

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