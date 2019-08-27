شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى: الدراويش جاهزون للدورى.. و10 عناصر واعدة فى الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى، إنه راضى عما وصل إليه فريقه من جاهزية فنية وبدنية تؤكد نجاح الجهاز الفنى فى تنفيذ برنامج الفريق التدريبى خلال فترة الإعداد والمعسكر التدريبى المغلق، الذى خاضه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفنى للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور.

وأشار رئيس الإسماعيلى فى تصريحات خاصة لموقع الفريق إلى نجاح الاستراتيجية التى تبناها مجلس الادارة منذ توليه المسئولية وهى الدفع بالعناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق وهذا ما ظهر جليا فى الدفع بهذه العناصر فى الفترة الأخيرة من مباريات الموسم الماضى وقدموا خلالها اوراق اعتمادهم وهذا الموسم موجود مع الفريق أكثر من 10 عناصر واعدة نجح الجهاز الفنى بوجودهم فى خلق وفرة عددية فى كل مراكز الفريق وهو الأمر الذى يجعلنا نطمئن على الفريق المقبل قبل تحديات المستوى المحلى والعربى ونسعى بإذن الله فى تقديم الإسماعيلى فى الصورة التى ترضى طموحات جماهير الفريق التى نسعى لإسعادها وتحقيق طموحاتها.

وقال عثمان بأن الجهاز الفنى أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وتبلورت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذى يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة 99 % بعد اكتمال كل العناصر التى يحتاجها بعد ضم التدعيمات الجديدة والتى تعد إضافة قوية للفريق ونجاح الجهاز الفنى فى خلق نوعا من الانسجام بين أفراده وهو ما ترجمته المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال المعسكر وشهدت تألق اكثر من عنصر أبرزهم وجيه عبد الحكيم الذى قدم مستويات متميزة وأجاد فى أكثر من مركز بالإضافة إلى مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد عمار بجانب اللاعبين المنضمين حديثا، أيضا ظهر بصورة واضحة تطور الأداء بصورة ملحوظة ومطمئنة خاصة الجانب الهجومى للفريق.

وأتم المهندس إبراهيم عثمان أن القادم بالنسبة للنادى الإسماعيلى سيكون أفضل وهناك سعى وبصفة مستمرة لخلق مزيد من الاستقرار المادى والمعنوى للاعبين من أجل زيادة تركيزهم مع الفريق وهو ما حدث منذ أن تولينا المسئولية وسنستمر فى تحقيق ذلك من أجل الكيان الكبير وهو النادى الإسماعيلى.