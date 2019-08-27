شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يضاعف تدريباته قبل مواجهة الفيوم وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين قبل ملاقاة فريق الفيوم ودياً الخميس المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، يعود فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس للتدريب على فترتين صباحا ومساءاً ومن المقرر أن يستكمل الطلائع ودياته بمواجهة الفيوم فى 28 أغسطس الجارى ثم أسوان فى 3 سبتمبر المقبل وأخيراً دبا الحصن الاماراتى فى 7 سبتمبر المقبل . حقق فريق طلائع الجيش فوزا بهدف دون رد علي نظيره المنيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاحد الماضى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد . Advertisements وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد ز وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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