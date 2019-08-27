شكرا لقرائتكم تعرف على منافسات البعثة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية.. اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل منتخبات البعثة المصرية منافساتها فى دورة الألعاب الأفريقية، المقامة بالمغرب والتى تستمر حتى 31 أغسطس الجارى .

وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة برصيد 116 ميدالية متنوعة منهم 37 ذهبية ، و 50 فضية ، و 29 برونزية

وتخوض اليوم المنافسات منتخبات القوس والسهم تصفيات فردى الرجال و السيدات، وفى ألعاب القوى تلعب كلا من بسنت حسن، ومصطفى رمضان ، ولينا احمد، ومصطفى حسن، ومحمد خليفة، ودينا الطباع، وفاطمة البندراى، ونور على، وبسنت حميدة، وروان بركات، وحمادة محمد، وتتابع السيدات

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وفى منتخب الريشة الطائرة منافسات فردى الرجال و السيات فى مرحلة التصفيات، كما يلعب السلاح كلا من علاء أبو القاسم، ومحمد دسوقى، ومحمد عاشور، وناردين بطرس، وسارة نونو، بالإضافة إلى أيه مهدى فى نهائيات البطولة.

وفى الجمباز يلعب فرق الرجال نهائيات الدورة، ويلعب فى الرماية كلا من أحمد قمر ، و ماجى عشماوى فى نهائى حفرة مختلط، وفى تنس الطاولة، يلعب فردى الرجال و السيدات تصفيات تنس الطاولة

وفى التنس ينافس لاعبى المنتخب المصرى فردى وزوجى رجال و سيدات، وفى الكرة الطائرة يلعب منتخب الطائرة امام الجزائر فى تصفيات الرجال، وفى رفع الاثقال، وعلى مستوى رفع الاثقال تلعب بسمة إبراهيم، ونعمة سعيد ، وإسراء أحمد ، ومصطفى إبراهيم فى نهائى الأوزان .