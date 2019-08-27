شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس التعاقد مع مهاجم الدفاع الجديدى المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الأهلى التعاقد مع اللاعب التنزانى سايمون مسوفا، مهاجم نادى الدفاع الحسنى الجديدى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الهجومى فى القلعة الحمراء.

وتلقى الأهلى عرضا من أحد وكلاء اللاعبين بترشيح موسوفا لخلافة أزارو فى النادى الأهلى، خاصة أن اللاعب يتسارع على ضمه عدد كبير من الأندية العربية.

وسجل اللاعب الذى قضى موسمين فى نادى الدفاع الجديدى قادما من نادى "يونج أفريكانز" التنزانى 12 هدفا فى الموسم الماضى وساهم فى إنقاذ فريقه من المراكز المتأخرة وحمله إلى وسط الترتيب.

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وأنهى موسوفا الدورى المغربى فى الموسم الماضى، فى المركز الرابع فى الترتيب العام لهدافى الدورى الوطنى خلف كل من لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان، ومحسن ياجور، مهاجم الرجاء البيضاوى، وكوفى بوا، مهاجم أولمبيك آسفى.

وحصل الخليج 365 على الفيديو الذى قدمه وكيل اللاعب للجنة التعاقدات بالأهلى..