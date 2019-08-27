شكرا لقرائتكم حمزة الجمل يتعاقد مع نجله مهاجماً للقناة "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد نادي القناة، مع أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الفريق الشاب، لمدة خمسة مواسم، رسمياً، وذلك فى حضور الجهاز الفني للفريق الأول بنادي القناة بقيادة حمزة الجمل ومحمد حمص إضافة إلي المدير الإداري للفريق محمد صادق .

وكانت عدد من الأندية أبدت الإهتمام من أجل اتمام التعاقد معه خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ظهوره مع فريق الشباب وخلال تواجده بمعسكر المنتخب تحت قيادة ربيع ياسين .

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